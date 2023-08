Bolivianos são barrados durante aplicação do Revalida e perdem o exame na Capital

Um grupo de alunos bolivianos acabou perdendo a aplicação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), neste domingo (6), em Campo Grande, após serem barrados de entrar na sala de aplicação da prova na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Segundo informações, ao chegarem no portão do bloco onde ocorreria a aplicação da prova e apresentarem os documentos, eles foram pegos de surpresa com o pedido que eles apresentassem o passaporte.

Vale lembrar que no caso do Brasil e Bolívia, não é necessário o uso de passaporte para se transitar entre os dois países, graças à tratados diplomáticos do Mercado Comum do Sul (Mercosul).

Mesmo sem a necessidade do documento, o passaporte foi exigido dos alunos, e mesmo com contestações de quem estava por lá que não houve a solicitação do documento nas etapas de inscrição e durante a pré-inscrição, os portões fecharam e o grupo ficou sem poder fazer a prova.

Agora, os alunos devem recorrer ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), responsável pela aplicação do exame.



