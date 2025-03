O cronograma de pagamentos do Bolsa Família teve início nesta semana, e conforme o Governo Federal, neste mês de março, são contempladas com o benefício, 201,9 mil famílias de 79 municípios do estado. O investimento federal supera R$ 136,26 milhões.

O valor médio do benefício é de R$ 676 e completam o pacote o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul, um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar, valor adicional de R$ 50, que chegam a mais de 180 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 7,4 mil gestantes e 3,9 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 8,31 milhões.

Em março, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário, 1,2 mil famílias em situação de rua, 21,5 mil famílias indígenas, 456 famílias quilombolas, 93 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 575 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 1,7 mil famílias de catadores de material reciclável. No total, são mais de 25,7 mil famílias contempladas nos grupos prioritários em Mato Grosso do Sul.

Campo Grande é a cidade com maior número de beneficiários do Bolsa Família no estado, com 52,3 mil famílias contempladas. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas no estado estão Dourados (13.646), Corumbá (10.105), Ponta Porã (9.667) e Três Lagoas (7.896).



