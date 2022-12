Bolsonaristas caem em convite para 'posse' do futuro ex-presidente Jair Bolsonaro

Especialistas em acreditar em tudo que vêem, bolsonaristas caíram em uma nova piada das redes socais. Desta vez, uma página estaria convidando os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) para a “posse do 2ª mandato de Bolsonaro“, programada para 1º de janeiro de 2023, indica a falsa solenidade como um dos próximos eventos a ocorrer na capital Federal.

De acordo com o Metrópoles, a informação compartilhada por diversos usuários do WhatsApp não passa de uma “zoeira” ou uma brincadeira. Ao abrir a página da celebração fictícia e clicar na aba “Informações” o internauta é encaminhado a outra aba, onde a pegadinha é revelada.

“Posse do 2° Mandato de Bolsonaro. Venha para a posse de mais um mandato de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil”, diz o início do texto.

Logo abaixo, entretanto, um parágrafo revela o que de fato está programado para acontecer em primeiro de janeiro: “Luiz Inácio Lula da Silva assumirá oficialmente como presidente da República, em 2023. Será o terceiro mandato de Lula, que já esteve na presidência entre 2003 e 2011”.

O post, assinado pelo nome de usuário “Todo dia uma bobagem sobre Bolsonaro”, explica, ainda, o cronograma do evento da posse de Lula e convida os leitores a assistirem a solenidade ao vivo em determinados meios de comunicação.

