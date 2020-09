Bolsonaro deve voltar ao MS para acompanhar obras da Rota Bioceânica

O deputado estadual Coronel David (sem partido) afirmou, no último sábado (5) que, provavelmente, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), poderá voltar para Mato Grosso do Sul para acompanhar o início das obras da ponte rodoviária internacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Carmelo Peralta e Porto Murtinho, que fazem parte do cronograma da Rota Bioceânica.

O deputado detalhou que além de visitar as obras que fazem parte da Rota Bioceânica - corredor rodoviário que vai permitir mais competitividade a Mato Grosso do Sul no escoamento dos produtos do agronegócio para os mercados emergentes asiáticos- possivelmente Bolsonaro visitará outros municípios do Estado, como por exemplo, Ponta Porã para ver de perto o trabalho realizado na fronteira, bem como suas necessidades.



“O presidente deverá voltar ao Mato Grosso do Sul, para acompanhar as obras da Rota Bioceânica em Porto Murtinho. Possivelmente neste mês deveremos, junto com o Rodolfo Nogueira, gerente de projetos internacionais da Embratur, ter uma agenda com o presidente, em Brasília, para tratar de alguns assuntos que são prioridade em nosso Estado. Vou aproveitar e pedir a ele para que venha a Ponta Porã para conhecer a realidade da nossa fronteira. O governo brasileiro já vem ajudando no combate ao narcotráfico, mas é necessário unir todas as forças possíveis, para que nós tenhamos uma fronteira mais segura para todos; isso porque Mato Grosso do Sul já vem fazendo um trabalho forte, por ser recordista em apreensão de drogas no país”, explicou.

Deixe seu Comentário

Leia Também