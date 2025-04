Bolsonaro é transferido para hospital de Brasília e passa por cirurgia neste domingo

Taynara Menezes, com informações do G1

Jair Bolsonaro está sendo submetido a uma cirurgia para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal, neste domingo (13), segundo informou o Hospital DF Star, para onde o ex-presidente foi transferido neste sábado (12).

O ex-presidente estava internado num hospital de Natal, Rio Grande do Norte, após passar mal durante um evento no estado. Ele foi diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal — uma obstrução parcial que impede a passagem normal de gases e fezes.

"As equipes que assistem [Bolsonaro] optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal", diz boletim médico divulgado às 10h23 deste domingo.

As aderências no intestino de Bolsonaro decorrem das múltiplas cirurgias que o ex-presidente já fez após levar uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Transferência de hospital

Bolsonaro foi transferido, de Natal (RN) para Brasília, em uma UTI aérea na noite deste sábado (12).

Na última sexta, ele passou mal em um evento do PL no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi encaminhado e atendido em um hospital na cidade de Santa Cruz (RN) e, depois, encaminhado de helicóptero para Natal, onde foi tomada a decisão de transferência a Brasília.

Neste domingo, Bolsonaro passou por uma "reavaliação clínico-cirúrgica" e foi submetido a "novos exames laboratoriais e de imagem", ainda conforme o hospital, a reavaliação e os exames "evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas".

Antes de decidir pela cirurgia, a equipe médica tentava neste sábado resolver o problema com medidas clínicas, como jejum, descompressão gástrica, uso de sonda e hidratação intravenosa, mas não descartava uma cirurgia.

Leia a íntegra da nota do Hospital DF Star:

NOTA À IMPRENSA

Brasília, 13 de abril de 2025 - O ex-Presidente Jair Bolsonaro foi transferido na noite de ontem para o Hospital DF Star. Após reavaliação clínico-cirúrgica, foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas. As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal.

Dr. Cláudio Birolini - Médico chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique - Médico Cardiologista

Dr. Ricardo Camarinha - Médico Cardiologista

Dr. Guilherme Meyer - Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges - Diretor Geral do Hospital DF Star

