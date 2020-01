Bolsonaro lamenta morte de PRF sul-mato-grossense

Saiba Mais Polícia PRF morre após ser atropelado durante atendimento de acidente

O presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro postou na manhã desta sexta-feira (10), em suas redes sociais uma nota de pesar ao Policial Rodoviário Federal (PRF), Vladimir Benedito Struck que morreu na noite de ontem após ser atropelado na rodovia MS-258, entre Sidrolândia e o distrito do Capão Seco.

Na publicação o presidente fala do luto e da perda do profissional. “Nosso profundo pesar pelo passamento, em serviço, na cidade de Sidrolândia/MS, do PRF Vladimir Benedito Struck”, no perfil do Facebook, Bolsonaro também fala da carreira do policial. “Profissional dedicado e instrutor da Academia da PRF, com 25 anos de carreira”.

Em nota Bolsonaro complementa. “Que Deus o tenha e guarde, junto aos seus”.

Caso

O Policial Rodoviário Federal (PRF), Vladimir Benedito Struck morreu após ser atropelado por uma caminhonete, durante atendimento de um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (9).

Durante o atendimento, ele foi atropelado por uma caminhonete e sofreu múltiplas fraturas pelo corpo.Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou socorro.

Ele foi entubado e encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande, mas acabou não resistindo e veio a óbito.

