Bolsonaro pede para campo-grandenses votarem em candidata do Mato Grosso

Durante uma live realizada na terça-feira (10), pelo presidente Jair Bolsonaro, para pedir votos a vereadores, deputados e senadores aliados , o chefe da União cometeu um pequeno deslize geográfico.

Ao pedir votos para a aliada Coronel Fernanda (Patriota) na eleição suplementar no Estado de Mato Grosso que visa preencher a vaga aberta no Senado com a cassação do mandato da ex-senadora Juíza Selma (Podemos), o presidente Jair Bolsonaro trocou os estados mandando no final um "ok pessoal de Campo Grande".

Veja o momento:

