Bolsonaro recebe alta hospitalar após cirurgias

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta, nesta sexta-feira (15), do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado para a realização de cirurgias nos aparelhos digestivo e respiratório.

Em um boletim médico assinado pela equipe médica do hospital e compartilhado pelo assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, nas redes sociais, o ex-presidente apresenta uma "excelente recuperação e melhora clínica".

Em imagens da CNN Brasil, o ex-presidente aparece deixando o hospital por voltas da 13h30, tendo cumprimentado alguns apoiadores antes de entrar em um veículo. Ele não falou com a imprensa.

Segundo informações do hospital, Bolsonaro passou por procedimentos para tratar refluxo gástrico, uma septoplastia - procedimento de correção do septo nasal, e outros procedimentos buco-nasais.

