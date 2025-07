Bolsonaro relata crises de vômitos e novo exame indica inflamação intensa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou o cancelamento dos seus compromissos no mês de julho devido a crises recorrentes de soluços e vômitos, o que estaria comprometendo sua capacidade até mesmo de falar.



O ex-presidente contou que procurou atendimento médico de urgência nos últimos dias, e recebeu orientação para interromper totalmente sua agenda e permanecer em sua residência, em Brasília.



Segundo apuração da CNN, Bolsonaro estava se sentindo mal desde segunda-feira (30). Na terça-feira (1º), o ex-presidente encaminhou mensagem a parlamentares informando o cancelamento de reuniões e visitas devido à recomendação médica. “Por exigência médica não irei ao PL nessa terça-feira. Crise de soluços e vômitos me impedem de falar. Obrigado. Jair Bolsonaro”, diz mensagem encaminhada.

Bolsonaro publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira (2), a realização de uma endoscopia digestiva que revelou a presença de "intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada". Segundo os médicos, o ex-presidente precisará intensificar o tratamento medicamentoso que já vinha realizando há alguns dias.

Histórico

Em abril, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para tratar uma suboclusão intestinal — obstrução parcial do intestino provocada por aderências formadas após as cirurgias decorrentes da facada sofrida durante a campanha de 2018.



No dia 21 de junho, o ex-presidente precisou ser levado a um hospital em Brasília após passar mal durante uma agenda em Goiás. Exames revelaram que ele apresentava um quadro de pneumonia viral. Ele se recuperou da infecção e, no último domingo (29), participou de uma manifestação em São Paulo.



