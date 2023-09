Bolsonaro será internado na segunda-feira em SP para nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltará a ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para a realização de uma nova cirurgia. A previsão é que a internação aconteça na segunda-feira (11).

O procedimento a que o ex-presidente será submetido é o de correção de alças intestinais, sequela do atentado à faca sofrido em Juiz de Fora (MG) em 2018. A cirurgia será realizada na terça-feira (12), pelo cirurgião Antonio Macedo, que acompanha o caso de Bolsonaro desde aquela época.

Dependendo das condições clínicas do ex-presidente, ele poderá passar por outras duas cirurgias no mesmo dia: uma para correção de uma hérnia de hiato – que causa refluxo e episódios de soluços contínuos – e outra para tratar o desvio de septo. Pessoas próximas dizem que este último problema provoca dificuldades para respirar, principalmente durante o sono.

Em agosto, Bolsonaro ficou internado no mesmo hospital para a realização dos exames pré-operatórios. Nas redes sociais, o advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, explicou que os exames avaliaram a condição clínica do paciente, sobretudo no sistema digestivo, no tráfego intestinal, nas aderências, na hérnia abdominal e no refluxo. *Com informações do Metrópoles.

Deixe seu Comentário

Leia Também