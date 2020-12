Bombeiros continuam às buscas pelo menino de 8 anos que sumiu no córrego na capital

Homens do Corpo de Bombeiros Militar iniciaram manhã deste domingo (6) mais um dia de busca, para tentar encontrar a criança de oito anos que desapareceu no córrego Anhanduí, na última sexta-feira (4). Ele e mais três adolescentes foram surpreendidos pela força da água no bairro Ouro Preto em Campo Grande.

Conforme os Bombeiros, ontem, foram mais de 15 quilômetros percorridos durante 11 horas de buscas. A equipe que desceu o rio de caiaque, deixou o local por volta das 17h, sem nenhuma pista do garoto.

