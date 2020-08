Após três dias de "guerra", incêndio é controlado

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

Militares do Corpo de Bombeiros, com ajuda de “peões de fazenda”, conseguiram controlar um incêndio que destruiu uma área de 2 mil hectares de duas fazendo no Pantanal. O trabalho foi por terra, foi intenso e durou três dias.

A fazenda Ita, que tem como proprietária, Maria Regina Zanetti Sebben Camponez, teve 800 hectares consumidos pelo fogo. “Se não fosse a ação deles (bombeiros), com certeza teria queimado tudo. Tivemos duas áreas 100% consumidas e a fazenda ao lado, de onde veio o fogo, foi devastada”, relatou a fazendeira.

Nove bombeiros atuam no trabalho de campo para debelar as chamas, com o apoio dos peões e maquinários das fazendas. O acesso por terra, via MS-228 (Curva do Leque) e estradas boiadeiras, contribuiu para uma ação mais rápida, informou o tenente-coronel bombeiro Frederick Caldeira, que coordena as operações antifogo do Corpo de Bombeiros em Corumbá.

A fazenda Conquista, vizinha da Ita, que auxiliou no trabalho, fazendo aceiro e cedendo seu maquinário, teve1.300 hectares consumidos pela queimada.

Vigilância permanente

Além das equipes que estão combatendo os focos de calor na Nhecolância e na Serra do Amolar, onde nove bombeiros atuam ao lado dos brigadistas do PrevFogo para controlar os incêndios na beira do Rio Paraguai e da morraria, o Corpo de Bombeiros mantém dez homens e quatro viaturas para atender casos emergenciais no entorno de Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também