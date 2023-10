Bombeiros de MS combatem incêndios no Pantanal

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas na terça-feira (24), para combater três incêndios florestais no Pantanal. As chamas estão atingindo as regiões de Nabileque, Nhecolândia e Paiaguás, já na divisa com o Mato Grosso.

“Estamos com um incêndio florestal na região do Nabileque, nesse o acesso é tão difícil que a guarnição está no segundo dia de deslocamento. Outras duas regiões acometidas com incêndios florestais foram detectadas. Um na Nhecolândia e o terceiro foco ativo no Pantanal, está localizado ao norte do estado, próximo à divisa com o Mato Grosso”, explicou a tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do CPA (Centro de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros, que faz o monitoramento dos incêndios florestais no Estado.

Por conta da dificuldade de acesso aos locais em chamas, as equipes de combate ainda não conseguiram chegar na área do incêndio no Paiaguás. O local, no norte do Estado, passou por monitoramento por ar, realizado pelo Grupamento de Operações Aéreas.

“Recebemos imagens da guarnição chegando no norte do Estado. Tiveram que dar a volta pelo Mato Grosso e atravessaram o Piquiri. Fizeram travessia por rio, conseguiram encontrar uma balsa”, disse a tenente-coronel Tatiane.

Relatos do CPA apontam que a travessia foi realizada com apoio dos pantaneiros, no Rio Piquiri. Por conta do alerta atual, 35 militares extras estão em campo ou de sobreaviso nesta terça-feira (24).

Na segunda-feira (23), foi realizada uma reunião com o Grupamento de Operações Aéreas para o levantamento da viabilidade de transporte de militares, para atuar ao norte do Estado, bem como o combate aéreo a ser realizado pela aeronave Air Tractor naquela região.

O CPA do Corpo de Bombeiros funciona em Campo Grande e é o responsável por monitorar os focos e direcionar as guarnições para os pontos mais sensíveis em que há necessidade de atuação dos militares. O monitoramento é feito pelo Sistema de Comando do Incidente em Campo Grande, com imagens de satélite que são analisadas 24h por dia. Assim é possível fazer o acompanhamento em caso de aparecimento e evolução dos focos de calor.

A Operação Pantanal 2023 continua em Mato Grosso do Sul, com alerta e pronta atuação do CPA.

O Corpo de Bombeiros Militar conta com guarnições de combate a incêndios florestais de prontidão nos municípios de Campo Grande, Coxim, Aquidauana, Miranda e Corumbá.

