Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido em rio

O corpo de Valdeir da Silva, 35 anos, foi encontrado pelos Bombeiros na quinta-feira (18), no rio Correntes, em Sonora. O homem estava desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (15).

De acordo com o site Coxim Agora, o corpo foi encontrado enroscado em uma galhada, a aproximadamente três quilômetros do local do afogamento.

Mergulhadores do 5º SGBM/IND (Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente) realizavam buscas pela região desde a comunicação do afogamento. A vítima morava em Coxim.

