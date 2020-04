Bombeiros iniciam Operação de Combate a Incêndios Florestais em MS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul iniciou a Operação de Combate a Incêndios Florestais em três pontos distintos.

Os pontos são um próximo a área urbana de Corumbá, outro na região da Baia Vermelha e na Região do Parque Nacional do Pantanal, próximo a Morraria do Amolar.

Durante a operação os dois aviões Air Tractor do Distrito Federal e Mato Grosso realizaram sete lançamentos cada um e foram gastos aproximadamente 40 mil litros de água nessa atividade, as equipes montaram uma base operativa na Fazenda Santa Tereza de onde se deslocam para os focos.

Na manhã desta quinta-feira (23) será realizado um voo de reconhecimento em toda área para avaliar a situação atual e traçar as estratégias futuras.

A guarnição também aguarda a chegada do helicóptero da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (Sejusp) que atuará transportando a tropa até os incêndios, devido não ser possível chegar a determinados locais por meios terrestres e fluviais.

