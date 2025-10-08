Menu
Bombeiros mantêm controle sobre incêndio no Parque das Nascentes do Rio Taquari

Quando o fogo teve início há 15 dias foi estabelecida uma estratégia para contenção dos focos nas áreas de cânions

08 outubro 2025 - 12h51
Foto: CBMMSFoto: CBMMS  

O Corpo de Bombeiros Militar trabalha para controlar e extinguir o incêndio florestal na região do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari (Pent), localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica.

Quando o fogo teve início há 15 dias, possivelmente provocado por descarga elétrica, foi estabelecida uma estratégia para contenção dos focos nas áreas de cânions. A ação contribuiu para impedir que o incêndio se alastrasse e confinou as chamas, garantindo a segurança das demais áreas do parque.

Além disso, desde o fim de semana, a mudança climática com chuvas contribuiu para redução das chamas, que estão ativas apenas na área queimada desde ontem (7). As equipes permanecem no local, onde também foi realizado combate ao fogo durante a noite.

“Desde o início do foco, estamos monitorando e também foi estabelecida uma estratégia de contenção nas áreas de cânions. É inviável o acesso terrestre, com combate direto ao fogo, e pela ineficácia dos alojamentos de água com a aeronave Air Tractor, ou qualquer outra considerando a geografia do local, que limita o uso das ferramentas. Por isso construímos aceiros, linhas de defesa e fogo de supressão”, explicou o subdiretor da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental), major Eduardo Teixeira.

As técnicas são usadas pela brigada de Alcinópolis, com apoio da prefeitura de Costa Rica e Instituto de Meio Ambiente (Imasul), além de fazendeiros e produtores rurais.

“Todos atuaram para conter o fogo na região dos cânions, evitando que o incêndio se propagasse para as áreas produtivas do entorno. Desde antes do surgimento do foco o Corpo de Bombeiros já tomava medidas para a proteção daquela área. As ações foram tomadas para segurança e realizadas naquilo que o terreno e a condição da vegetação permitiam. Temos relato de chuva em todo o parque desde ontem”, finalizou o major.

