Bombeiros mapeiam focos de calor para temporada de incÃªndios no Pantanal

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar já iniciaram o trabalho de formação de brigadas e avaliação de áreas para instalação das bases avançadas no Pantanal sul-mato-grossense para a Temporada de Incêndios Florestais 2025.

As atividades com monitoramento de focos de calor para planejamento das ações desenvolvidas pelo SCI (Sistema de Comando de Incidentes) na Operação Pantanal 2025, em parceria com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) começaram a ser intensificadas esta semana.

“A guarnição foi deslocada para iniciar a formação de brigadas e também a avaliação das bases avançadas. O Corpo de Bombeiros tem recebido solicitações para formação de brigadas, palestras, instrução, relacionado aos incêndios florestais. A partir de agora a gente começa a fazer este trabalho”, explicou o major e subdiretor da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros, Eduardo Teixeira.

A primeira brigada formada é da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do Nefau (Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas), que será instalada em uma propriedade particular no município de Corumbá.

Enquanto os bombeiros fazem o trabalho preventivo de educação ambiental, também serão instaladas bases avançadas, de combate aos incêndios florestais, na região pantaneira, para facilitar o deslocamento das equipes e a resposta no controle das chamas, especialmente em áreas de difícil acesso.

As bases avançadas auxiliam na atuação mais eficiente no bioma. Para garantir a presença dos bombeiros em 13 diferentes áreas, equipamentos e veículos de combate a incêndio foram enviados em uma barca, pelo Rio Paraguai, saindo de Corumbá.

Com chuvas abaixo da média, desde setembro de 2023 as condições de seca estão em evolução no Estado. “Estamos no período chuvoso, e o que se esperava eram chuvas dentro ou próximo a média histórica. Mas os dados mostram condições de secas, sendo observada altas temperaturas e chuvas irregulares”, disse a meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes.

