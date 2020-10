Bombeiros Militares ganham reforços para combater incêndios

O 3° Grupamento de Bombeiros Militar recebeu na tarde da quarta-feira (30) equipamentos que serão empregados na Operação Pantanal II, região pantaneira sulmatogrossense que tem recebido reforços no combate aos focos de incêndio.

Os equipamentos foram todos adquiridos pela Defesa Civil Estadual-MS, através do Plano de Trabalho de Resposta e serão de grande ajuda para as equipes de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, Paraná, Marinha do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais( Prevfogo) que lutam diariamente para conter os focos de incêndio.

Com estes recursos habilitados pela Defesa Civil Estadual-MS foi possível a locação de três aviões air tractor e abastecimento de combustível para todas os deslocamentos das guarnições de combate a incêndio em vegetação e despesas nesta fase da Operação Pantanal II.

Foram adquiridos moto bombas flutuantes, mangueiras de incêndio, abafadores, bombas costal, moto sopradores, roçadeiras, moto serras, kit picape(tanque cisterna munido de moto bomba para combates rápido de incêndio em vegetação.

