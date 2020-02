Bombeiros retiram anel que estava “machucando” dedo de homem

Um homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, procurou ajuda do Corpo de Bombeiros na terça-feira (5) para retirar um anel que estaria machucando seu dedo. O caso aconteceu em Corumbá.

De acordo com informações da assessoria dos Bombeiros, o anel era de ouro e causava dores no dedo do homem. A equipe usou as ferramentas adequadas para e conseguiram retirar o objeto.

A assessoria ainda informou que, só neste ano, já foram registradas 4 ocorrências como esta na “Cidade Branca”. Em 2019, 14 pessoas foram atendidas pela equipe para retirar anel que estava “apertado”.

