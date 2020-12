Bombeiros retomam as buscas por Samuel no rio Anhanduí

Na manhã desta segunda-feira (7), o Corpo de Bombeiros retoma as buscas pelo menino Samuel Henrique Santos Barce, de 8 anos, que esta desaparecido desde a última sexta-feira (4) quando ele e mais três jovens foram surpreendidos por uma tromba d'água no Rio Anhanduí, na região do bairro Ouro Preto, em Campo Grande.

Já foram mais de 20 quilômetros percorridos pela equipe dos bombeiros, com apoio de dois mergulhadores, porém até o momento o garoto não foi encontrado.

No sábado (5) a equipe dos Bombeiros, utilizando caiaques, percorreram 11km rio abaixo, no domingo (6) foram mais longe em busca de encontrar o menino Samuel mas sem sucesso.

Nesta segunda, as equipes retornam ao local em busca de encontrar o jovem que foi arrastado pela força das águas enquanto estava no Rio, quando estava no local com um irmão e um tio na sexta quando os três foram arrastados pela força da água. Apenas Samuel não foi encontrado.

O tio e o irmão conseguiram sair e buscaram socorro, mas até o momento, Samuel continua desaparecido.

A mãe do menino Keila Santos, de 38 anos., realizou buscas independete pelo filho, e nas redes sociais publicou a foto do menino, pois ela acredita que ele pode ter perdido a memória e estar na casa de alguém.

