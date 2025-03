Bonito recebe, em março, a Feira Internacional de Destinos Inteligentes

A Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) acontece do dia 19 ao dia 22 de março em Bonito levando palestras, workshops e atividades, no Centro de Convenções do Município com direito a visitas técnicas guiadas aos atrativos turísticos. Haverá também atividades na Praça da Liberdade.



Expectativa de reunir mais de 1.000 participantes, o evento terá a presença de profissionais, empresas, líderes, empreendedores inovadores, instituições, estudantes, líderes turísticos, organizações não-governamentais e agentes públicos de turismo e tecnologia da América do Sul e países da Europa.

Realizada pela segunda vez no Brasil, a FIDI foi captada pela Fundação de Turismo de MS (Fundtur) e prefeitura de Bonito em 2024.



Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, além de fomentar toda a cadeia produtiva da Rota Bonito Serra da Bodoquena, a feira vai materializar a política pública do Estado na área de governança, focando na sustentabilidade e agenda climática. “Nós temos em Bonito o primeiro Plano de Mudanças Climáticas do Destino Turístico do país sendo executado agora e trabalhando a inovação e tecnologia que permeia esses outros eixos”, disse.



A feira vai gerar fluxo turístico, atrair um novo público pela sua relevância temática e nível internacional e proporcionar negócios, aponta Janaina Mainchein, secretária-executiva do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB). A associação que congrega o trade turístico está dando apoio local ao evento e teve a iniciativa de distribuir adesivos no comércio sinalizando os estabelecimentos que estão dando algum tipo de benefício aos participantes da FIDI.



As visitas técnicas são essenciais para conhecer de perto as práticas turísticas inovadoras do destino: Gruta do Lago Azul, Polo Ecoturismo Sebrae, Balneário Municipal.

Os inscritos no evento terão pacotes opcionais e a oportunidade ainda de conhecerem outros atrativos associados ao Bonito Convention, como o Parque Ecológico do Rio Formoso, Aquário Natural, Recanto Ecológico Rio da Prata, Buraco das Araras, Nascente Azul e Estância Mimosa.

