Bora apostar? Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões nesta segunda

A Lotofácil da Independência, concurso especial 3.190, pode pagar um prêmio de R$ 200 milhões nesta segunda-feira (9). As apostas, com custo a partir de R$ 3, poderão ser feitas até as 18 horas de hoje. Os números serão sorteados por volta das 19 horas.

Ganha a bolada a aposta que acertar 15 números. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não irá acumular. Ou seja, caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme a regra da loteria.

Essa é a 13ª edição do concurso especial da Lotofácil. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, o maior prêmio já pago pela loteria foi em 2023, quando 65 apostas dividiram o total de R$ 200 milhões.

Como apostar - Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Há também a opção de deixar que o sistema faça a escolha automaticamente, por meio da "surpresinha".

De acordo com a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo este o valor máximo.

Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas ou pela internet. A aposta simples da modalidade custa R$ 3.

Rendimento - De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso um apostador leve sozinho o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na poupança, o rendimento será de R$ 1,17 milhão no primeiro mês.

