Bosque dos Ipês segue recomendação e fecha a partir desta sexta

O shopping Bosque dos Ipês, o único dos três maiores de Campo Grande que ainda não havia adotado medida de fechamento anunciou há pouco que a partir desta sexta-feira (20), estará fechado.

“Unindo forças no esforço coletivo da sociedade brasileira no combate à proliferação da COVID-19 e reforçando o respeito aos nossos clientes, lojistas, funcionários e fornecedores, o Shopping Bosque dos Ipês anuncia o fechamento do estabelecimento comercial a partir de amanhã, dia 20 de março, seguindo até o dia 2 de abril”, informou em nota.

As lojas, praças de alimentação, cinemas e espaços de circulação estarão fechados, os eventos próprios e de terceiros programados para este período estão cancelados. Os lojistas e seus funcionários já foram comunicados da decisão.



“O Shopping Bosque dos Ipês já estava tomando as medidas preventivas orientadas pelos órgãos públicos, reafirmando seu compromisso com a saúde e a segurança pública. Porém, ao reavaliarmos a situação, entendemos que é importante tomarmos uma ação mais enérgica para que possamos juntos, como sociedade, atravessar esse momento”, emendou na nota.

