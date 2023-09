BR-060 homenageará Dalton Derzi Wasilewski

Foi sancionada nesta terça-feira (12), pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a Lei que denomina como "Dalton Derzi Wasilewski", o trecho da rodovia BR-060 em Mato Grosso do Sul, desde a divisa com Goiás, em Chapadão do Sul, até a fronteira com o Paraguai.

O Projeto de Lei do deputado Vander Loubet (PT-MS), é uma homenagem ao empresário que faleceu em 2013 aos 36 anos em decorrência de acidente motociclístico, em uma rua sem sinalização em um quebra-molas da Capital.

Dalton Derzi Wasilewski era natural de Ponta Porã, mas vivia em Campo Grande, era muito querido em toda região. Fazia parte de um clube de motociclistas que se encontravam regularmente para conversas e passeios,

além de realizar trabalhos de filantropia.

Ainda conforme o texto, Dalton "Notabilizou-se no ramo de prestação de serviços para grandes eventos, atuando em empresa responsável por montagens de palcos, arquibancadas, palanques e similares no Estado de

Mato Grosso do Sul e também em outras unidades da federação".



Lei passa a valer a partir da sua publicação.

