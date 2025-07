BR-163 sofre desvio no Anel Viário após erosão de pavimento em Campo Grande

A MSVia divulgou na manhã desta quarta-feira (30) o desvio do tráfego no sentido norte da BR-163/MS, no km 474, em Campo Grande. Os motoristas deverão seguir pela via marginal, que dá acesso à Avenida Guaicurus.

A empresa orienta aos motoristas que evitem o trecho nas próximas horas e, sempre que possível, optem por rotas alternativas até a normalização do tráfego.



De acordo com a Concessionária que administra a via, durante a madrugada um andarilho teria ateado fogo em uma galeria de drenagem sob a rodovia, onde dormia, comprometendo a estrutura e provocando o surgimento de um buraco na pista.

Equipes da Concessionária estão no local auxiliando na sinalização e avaliam a extensão dos danos para definição das medidas corretivas.

As pistas poderão ser totalmente interditadas, dependendo da evolução da ocorrência e das medidas de recuperação necessárias.

Mais informações podem ser obtidas gratuitamente pelo 0800 648 0163, canal de atendimento ao cliente da Concessionária.



