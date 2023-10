BR-163 terá movimento mais intenso entre 16h e 18h nesta sexta-feira

A Operação Nossa Senhora Aparecida na BR-163/MS realizada pela CCR MSVia, que vai até domingo (15), estima um aumento de 22% no fluxo de veículos na rodovia durante o feriado, ponto facultativo e fim de semana.

Nesta sexta-feira (13), o levantamento indica 49,2 mil veículos, com o movimento mais intenso entre 16h e 18h, onde a projeção indica mais de 3,3 mil veículos/hora.

No sábado (14/10), o maior movimento deve ocorrer entre 9h e 11h, com média de 3,2 mil veículos por hora, e entre 15h e 17h, com 3,2 mil veículos por hora. Para este dia, cerca de 49,8 mil veículos devem passar pela BR-163/MS.

Equipes de plantão

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na BR-163/MS funciona 24h por dia, com mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, estão 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego, 5 viaturas de combate a incêndio e 5 viaturas para apreensão de animais.

Para informações das condições de tráfego, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Concessionária por meio do Disque CCR MSVia, serviço telefônico gratuito que atende pelo telefone 0800 6480163, 24 horas por dia. O site www.msvia.com.br também oferece informações das condições de tráfego.

