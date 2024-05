Corpus Christi: Mais de 235 mil veículos passarão pela BR-163 durante o feriadão

A Operação Corpus Christi 2024 realizada pela CCR MSVia na BR-163 começa nesta quarta-feira (29) e vai até o próximo domingo (2/6), período em que devem passar mais de 235,8 mil veículos na rodovia.

Para atender a demanda a CCR terá equipes reforçadas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com atendimento médico e mecânico oferecidos 24h por dia para quem trafegar pelos 845,4 quilômetros da rodovia.

A partir de quarta-feira (29), o pico de tráfego ocorre entre 15h e 18h, com média de 3,2 mil veículos por hora. Na quinta-feira (30), o maior movimento na rodovia será entre 8h e 10h, com média de 4,1 mil veículos por hora.

Na sexta-feira (31), o movimento deve ser mais tranquilo, mas o pico deve ocorrer entre 15h e 17h, com média de 3,1 mil veículos por hora.

Já durante o sábado (1°/06), o tráfego de veículos deve ser menor ainda, e o horário de maior movimento deve ocorrer às 14h, com 3 mil veículos/hora na rodovia. No domingo (2/06), retorno do feriado, o tráfego será mais intenso entre 14h e 18h, com média de 3,7 mil veículos por hora.

As equipes da Concessionária darão suporte às ações de fiscalização realizadas pela PRF/MS em pontos estratégicos, com uso de câmeras e recursos de monitoramento do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia.

Aproveitando a campanha do Maio Amarelo, serão distribuídos folhetos educativos e afixados cartazes e faixas com dicas de segurança e mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre ambulâncias-resgate, unidades móveis de suporte avançado, guinchos e viaturas de combate a incêndio

Veja onde ficarão as Bases Operacionais equipadas com sanitários, fraldários, estacionamentos, totem informativo e água potável:

Mundo Novo (km 27,6 – Norte

Itaquiraí (km 80,9 – Sul)

Naviraí (km 128,6 – Sul)

Juti (km 179,6 – Norte)

Caarapó (km 224,3 – Sul)

Dourados (km 285,2 – Sul)

Rio Brilhante (km 331,8 – Sul)

Nova Alvorada (km 381,4 – Sul)

Anhanduí (km 427,1 – Norte)

Campo Grande (km 478,5 – Norte)

Jaraguari (km 534,6 – Sul)

Bandeirantes (km 577,9 – Norte)

São Gabriel do Oeste (km 629,1 – Norte)

Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 – Norte)

Coxim (km 740,7 – Sul),

Pedro Gomes (km 778,4 – Sul)

Sonora (km 822,2 – Norte)

