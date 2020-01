Bradesco pode pagar até R$ 50 mil por demora na fila

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon - MS) recebeu denúncias e realizou uma fiscalização na agência bancária do Bradesco e constataram irregularidades no tempo de atendimento.

A agência na rua Candido Mariano, 1541, foi denunciada por consumidores por tempo excessivo nas filas de atendimentos e caixas. Os fiscais do Procon Estadual foi até o local e fez investigações que comprovaram as irregularidades do banco.

De cinco senhas verificadas, três consumidores foram prejudicados pela demora, havendo caso em que a pessoa ficou esperando por 1 hora e 17 minutos pra atendimento geral e outra que ficou em espera por 1 hora e 3 minutos para ir ao caixa.

O Procon ressaltou que em dias normais, a legislação prevê a espera de no máximo 15 minutos. Em dia de pagamento de servidores públicos ou de maior incidência de vencimento de boletos, este limite se estende para 20 minutos.

Essa não é a primeira vez que a unidade bancária foi alvo de fiscalizações, mais uma vez foi expedido auto de infração que após análise do setor jurídico do Procon Estadual, poderá resultar em multa para o banco Bradesco.

Deixe seu Comentário

Leia Também