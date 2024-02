Brahma Phone: Marca distribuirá celular "substituto" para foliões no Carnaval

A Brahma anunciou o lançamento de uma nova campanha para o Carnaval: O Brahma Phone, um smartphone entregue gratuitamente pela cervejaria para os foliões interessados, com mais de 21 anos, que tem medo de perderem ou terem o aparelho roubado durante a folia.

O Brahma Phone é um indicado para ser usado nos quatro dias de folia, e substitui um celular tradicional, contando com somente os recursos básicos de um aparelho, sendo capaz de realizar e receber chamadas, enviar mensagens SMS e utilizar GPS para localização.

Além disso, ele tem um aplicativo de transportes, uma câmera traseira com resolução de 8 MP e um carregador. Ele não tem um chip ou plano de internet, o que quer dizer que é necessário que o folião utilize seu SIM para manter o mesmo número de telefone no aparelho.

Segundo a Brahma, o aparelho utiliza o sistema operacional Android, mas a cervejaria aconselha que o usuário “não baixe nada além do essencial”, já que ele não tem muito espaço. Ele também dispensa a tecnologia NFC, ou seja, não é possível fazer o pagamento por aproximação utilizando o celular.

No entanto, apenas foliões das cidades de Salvador e Rio de Janeiro terão acesso ao telefone da marca. Caso esteja participando da folia em alguma dessas cidades, você pode conferir mais informações, como onde e como retirar o aparelho, no site oficial da campanha.

Caso o seu Brahma Phone sobreviva aos dias de folia, não é preciso devolve-lo, podendo levar o aparelho para casa, como uma lembrancinha da folia de 2024, ou guarda-lo para o Carnaval do ano que vem.

