Brasil bate o menor número de registro de armas para defesa pessoal desde 2004

Segundo um painel abastecido com dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), o número de armas de fogo registradas pela Polícia Federal (PF) para defesa pessoal teve uma queda de 81,7% entre 2022 e 2023, atingindo o menor número desde 2004.

Os dados constam no Sinarm, um sistema da Polícia Federal que é responsável pelo controle de armas de fogo em poder da população, e contabilizam os certificados expedidos pelo órgão. Neste ano, foram registradas 20.822 novas armas, enquanto em 2022 o número foi de 114.044 novos registros.

A mudança é resultado da mudança na política de acesso a armas para a população civil. Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida que suspendia o registro para aquisição de armas e munições.

Além disso, o decreto também determinou que o número de armas para defesa pessoal passa de quatro para somente duas. O número de munições por arma também diminuiu, passando de 200 em 2022 para 50 em 2023.

