Brasil entra para lista de países mais seguros para se viajar em 2024

O Brasil foi classificado como um dos países mais seguros para se viajar em 2024. Pelo menos é o que diz a empresa de seguros norte-americana Berkshire Hathaway Travel Protection, que realizou uma pesquisa para saber os locais mais seguros do mundo para os turistas visitarem durante o ano que vem.

O conceito de segurança adotado pela empresa se refere à países onde o turista pode circular livremente sem discriminação ou assédio.

Para a pesquisa, a empresa entrevistou diversos viajantes, perguntando a eles quais países visitaram nos últimos cinco anos, que responderam um questionário sobre segurança com diversas perguntas, que iam desde segurança no trânsito à segurança contra terrorismo.

Também foi levado em conta dados do Índice Global de Paz, classificações de segurança em viagens do Departamento de Estados dos Estados Unidos e pontuações GeoSure Global das principais cidades de cada país, que traz avaliações de diversos fatores, muitos ligados à segurança.

O Brasil, que na edição passada estava em 42ª colocação, apareceu em 15º lugar na lista. Segundo a pesquisa, o país recebeu “notas altas em segurança de viagens para mulheres/pessoas de cor/LGBTQ+ e notas razoáveis para segurança contra terrorismo”.

Apesar disso, a publicação alerta que turistas que decidirem visitar o Brasil devem tomar cuidado com as regiões de fronteira. “De acordo com o Departamento de Estado, viajar para as regiões onde o Brasil faz fronteira com seus vizinhos – incluindo Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai – não é recomendado devido aos altos níveis de criminalidade e atividade de gangues nestas regiões”, alerta o site.

Confira o ranking e quais países ficaram à frente do Brasil:

1º lugar - Canadá

2º lugar - Suíça

3º lugar - Noruega

4º lugar - Irlanda

5º lugar - Holanda

6º lugar - Inglaterra

7º lugar - Portugal

8º lugar - Dinamarca

9º lugar - Islândia

10º lugar - Austrália

11º lugar - Nova Zelândia

12º lugar - Japão

13º lugar - França

14º lugar - Espanha

15º lugar - Brasil

Deixe seu Comentário

Leia Também