Brasil facilitará a entrada de animais de brasileiros repatriados

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) irá facilitar a entrada de cães e gatos nas aeronaves dos brasileiros repatriados e fugitivos do conflito entre Israel e o grupo Hamas, na Faixa de Gaza.

Com isso, não será necessária a apresentação de Certificado Veterinário Internacional (CVI) emitido ou endossado pelas autoridades dos países de origem desses animais, além do atestado de vacinação ou qualquer outro tipo de certificação sanitária exigida no momento de ingresso no Brasil.

Ao chegarem em território brasileiro, os passageiros dos voos da Força Aérea Brasileira (FAB) serão orientados pela Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) sobre quais procedimentos sanitários internos que devem ser adotados.

O diretor do Departamento de Serviços Técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária, José Luis Vargas, reafirmou que nenhum cachorro ou gato será impedido de entrar no Brasil devido à falta de documentos.

“Esclarecemos que, neste momento, nenhum cachorro ou gato será impedido de entrar no Brasil por falta de documentação. Entendemos a situação, e os médicos veterinários atuantes no Vigiagro acompanharão os casos para liberação de entrada no país”, explicou.

