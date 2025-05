Brasil leva ouro em três categorias da "copa do mundo da cerveja"

O Brasil ganhou, mais uma vez, destaque internacional por algo produzido em solo nacional, desta vez, sua cerveja, garantindo na World Beer Cup 2025, considerada a “Copa do Mundo da Cerveja”, três medalhas de ouro.

A premiação ocorreu no Centro de Convenções de Indiana, em Indianápolis, nos Estados Unidos, e reuniu as melhores produtoras da bebida no planeta, dando destaque para os rótulos artesanais mais refinados do mundo.

Uma das marcas brasileiras ganhadoras foi a Melancia SOUR’n Salt, da Sim! Cerveja, de Campinas, em São Paulo, que levou a medalha de ouro na categoria Specialty Non-Alcohol Beer, com destaque para o sabor refrescante e frutado da melancia.

Já na categoria Gose, o Brasil levou o primeiro lugar com a Canoa Quebrada, da 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu, no Paraná, que teve destaque com os jurados pelo sabor, que tem um leve toque salgado.

Na categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale, a brasileira Quadruppel 277, também da 277 Craft Beer, levou o primeiro lugar no pódio, com destaque para o sabor, marcado por uma combinação rica de frutas.

