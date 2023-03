Brasil registra maior fluxo de turistas em janeiro desde 2019, segundo Embratur

A Polícia Federal registrou a entrada de 868.587 turistas estrangeiros no Brasil em janeiro deste ano, número recorde na série histórica dos últimos quatro anos, chegando a superar em mais de 100 mil visitantes o ano que antecedeu a pandemia de Covid.

O presidente da A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, explica que o saldo do turismo no primeiro mês de 2023 é um ensaio positivo de alteração do cenário brasileiro.

“Os dados demonstram de forma muito enfática como a imagem do país no exterior influencia diretamente a decisão de visitar nosso país. O fato novo que nos fez sair de um dos piores desempenhos globais e recuperarmos o interesse do turista internacional foi a mudança de governo. O Brasil deixou de ser párea e voltou a ser visto como um país acolhedor, um povo aliado da humanidade, com compromisso com a sustentabilidade ambiental, com os direitos humanos e com a valorização de nossa diversidade”, afirmou.

Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), a retomada do turismo pós pandemia no Brasil se mostrou mais lenta que a média internacional em 2022, ficando atrás de países do continente africano e das Américas, um dos piores desempenhos globais.

“Nós retomamos o uso da Marca Brasil na promoção do nosso país para dar um recado: o Brasil da sustentabilidade, da diversidade e da democracia está de volta. Estamos vivendo um novo momento e o nosso país está braços abertos para o mundo”, ressaltou Freixo.

