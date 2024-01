Brasil tem um dos 20 melhores passaportes do mundo, aponta pesquisa

O último ranking Henley Passport Index apontou para o passaporte brasileiro como um dos 20 melhores do mundo, garantindo ao seu portador a entrada a 170 países sem a necessidade de visto.

Foram avaliados pela empresa, que atua no ramo de consultoria de migração de investimentos, um total de 199 passaportes diferentes e 227 destinos de viagem, gerando um ranking com os passaportes com maiores possibilidades de viagens do mundo.

O Brasil apareceu em 18º lugar, com 170 destinos, subindo uma colocação em relação ao ranking divulgado em julho de 2023. Em primeiro lugar aparece Singapura, com um total de 193 países cujo portadores podem entrar sem a necessidade de visto.

Em segundo lugar aparece o Japão, que após cinco anos seguidos deixou a primeira posição, com um total de 193 destinos. Finlândia, França, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Espanha e Suécia empatam no terceiro lugar, com 191 destinos cada.

Em quarta colocação aparecem Áustria, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Holanda e Reino Unido, com 190 destinos disponíveis para quem tem algum dos passaportes. Aparecem em seguida Bélgica, Malta, Noruega e Portugal, com um total de 189 destinos para cada passaporte.

Confira o ranking:

1 - Singapura (193 destinos)

2 - Japão (192 destinos)

3 - Finlândia, França, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Espanha e Suécia (191 destinos)

4 - Áustria, Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Holanda e Reino Unido (190 destinos)

5 - Bélgica, Malta, Noruega e Portugal (189 destinos)

6 - Austrália, Nova Zelândia e Suíça (188 destinos)

7 - Canadá, República Tcheca, Grécia, Polônia e Estados Unidos (187 destinos)

8 - Hungria (186 destinos)

9 - Lituânia (185 destinos)

10 - Estônia, Letônia, Eslováquia, Eslovênia (184 destinos)

11 - Islândia (183 destinos)

12 - Chipre e Malásia (181 destinos)

13 - Liechtenstein e Emirados Árabes (180 destinos)

14 - Bulgária, Mônaco e Romênia (177 destinos)

15 - Croácia (176 destinos)

16 - Chile (175 destinos)

17 - San Marino (172 destinos)

18 - Andorra, Argentina e Brasil (170 destinos)

19 - Brunei e Hong Kong (167 destinos)

20 - Barbados (165 destinos)

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também