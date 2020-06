Brasileiro resgatado na Bolívia com Covid-19, já está curado

O brasileiro Alexandre José do Nascimento que foi resgatado com coronavírus de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no final de maio, teva alta na terça-feira (16), do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande onde esteve em tratamento.

José foi resgatado após a Secretaria de Estado de Saúde (SES), receber uma solicitação do Corpo de Bombeiros para a transferência do paciente, e a ação foi referendada pelo Itamaraty.

Em cooperação com o Corpo de Bombeiros, a SES enviou uma aeronave com quatro tripulantes: piloto, copiloto, médico e enfermeiro para repatriar o brasileiro. O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul forneceu os equipamentos necessários para o translado.

O avião chegou no aeroporto Internacional de Campo Grande e uma viatura do Corpo de Bombeiros transportou o paciente para o HRMS, e toda a ação foi bem-sucedida. Alexandre se recuperou rapidamente e sem problemas até terça-feira, quando recebeu alta.

“Fiquei consciente todo e tempo e o que vi dentro daquele CTI foi um atendimento humanizado. Eu, que sou médico (buco-maxilo), já vivenciei a rotina de vários hospitais, mas nenhum se iguala ao Hospital Regional. Mesmo sendo um hospital público é notável o preparo da equipe, que a todo momento nos atendia de forma igual, não apenas a mim, mas a todos os pacientes que estavam no CTI. Não presenciei uma entonação diferenciada, o tratamento era igual a todos”, alega José.

Durante o tratamento, José fez uso de máscara com reservatório por dois dias, passado para cateter de oxigênio. Com o protocolo de manejo clínico instituído pelo Hospital, o paciente teve uma rápida e significativa melhora, e não foi necessário o uso de ventilador mecânico.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a união de forças foi determinante para salvar a vida de Nascimento. “É assim que vamos vencer a guerra contra o novo coronavírus: unidos, sempre. Agradeço ao Corpo de Bombeiros e aos profissionais do Hospital Regional que não mediram esforços e trabalharam com afinco em todos os casos que chegam a esta unidade”, afirmou.

José Nascimento, que já está com a família, deve ir encontrar seus pais no interior de São Paulo, para depois, retornar à Bolívia.

