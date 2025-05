Brasileiros com ascendência italiana podem obter cidadania pelo sobrenome

Descendentes de italianos que vivem no Brasil podem ter direito à cidadania italiana por meio do princípio do jus sanguinis (direito de sangue), que reconhece a nacionalidade com base na ascendência familiar.

Com isso, é possível não apenas obter a documentação, mas também garantir o direito de morar, trabalhar e circular livremente pelos países da União Europeia.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália (MAECI), o processo foi facilitado especialmente para descendentes na América Latina.

A cidadania pode ser solicitada por quem comprovar parentesco direto com um cidadão italiano, tanto por via paterna quanto materna, com algumas restrições.

Sobrenomes que aceleram o processo

Alguns sobrenomes de origem italiana, considerados históricos, podem agilizar a análise dos pedidos. Entre eles estão Abate, Bianchini, Espósito, Giovannetti, Ricci, Sorace, Vanetto e Zanella.

No entanto, ter um desses nomes não garante aprovação automática: o interessado ainda precisa cumprir os demais requisitos legais.

O reconhecimento da cidadania italiana por via paterna não tem limite de gerações. Já por via materna, a legislação determina que o requerente deve ter nascido após 1º de janeiro de 1948 para ter o direito reconhecido.

Como dar entrada no processo

O processo de cidadania deve ser iniciado pelo consulado italiano responsável pela jurisdição do solicitante. As etapas incluem:

Acessar o site do consulado correspondente;

Preencher um formulário online com os dados pessoais;

Confirmar a inscrição por e-mail;

Agendar atendimento presencial;

Comparecer com os documentos exigidos, que comprovem o vínculo com o antepassado italiano.

Após a análise e aprovação, o requerente poderá solicitar o passaporte italiano e usufruir dos direitos de cidadão europeu.

Confira todos os sobrenomes que podem solicitar cidadania italiana:

Abate, Labate, Abatantuono, Abaticola, Achilla, Achille, Achilleo, Achillini, Anes, Anesin, Anesini, Annes, Annesi, Bianchini, Bianchetti, Biancone, Lo Bianc, Bottari, Bottarelli, Bottarini, Bottaro, Chiletti, Chiloni, Chilesotti,

Della Giovanna, Da Rossa, Espósito, Degli Sposti, Fiore, Flores, Giani, Giovannetti, Larossa, Nalesso, Natale, Risso, Ricci, Sorace, Suraci, Soracca, Soracchi, Soracco, Vani, Vannicelli, Vanno, Vanetto, Zanella, Zanoli, Zannier.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também