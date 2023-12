Brasileiros repatriados de Gaza devem chegar ao Brasil no sábado

O governo federal informou, nesta quinta-feira (21), que o novo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar cidadãos brasileiros e seus familiares, que estavam na Faixa de Gaza, deve chegar no Brasil neste sábado (22).

A aeronave responsável pela repatriação saiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 8h20 de hoje, e segue para o Aeroporto Internacional do Cairo, capital do Egito. Ele segue para a região com seis toneladas de purificadores e kits voltaicos para ajuda humanitária à Gaza.

A previsão é que os novos repatriados cheguem em território brasileiros no sábado, às 8h no horário de Brasília.

