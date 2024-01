Brechó solidário da AACC tem fantasias de Carnaval a partir de R$ 10

O Bazar e o Brechó da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) preparam uma seleção com centenas de itens entre trajes completos e acessórios como tiaras, chapéus, gravatas, cordões, máscaras para adultos e crianças, com preços especiais.

Os itens têm preços muito abaixo dos de mercado no brechó podem ser encontradas peças que custam 3 reais e fantasias completas a partir de R$10, algumas são fruto de desapego, em excelente estado de conservação, e outras dezenas novas, ainda nas embalagens.

O Bazar e Brechó são fixos e funcionam de forma contínua, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 17h na avenida Ernesto Geisel, 3475. São aceitos pagamentos em dinheiro, pix e cartões de débito e crédito.

Quem compra os produtos no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, apoia o movimento solidário em prol da instituição que atua no combate ao câncer infantojuvenil, cuidando de crianças e adolescentes vindos de todas as cidades de Mato Grosso do Sul e até de países fronteiriços para realizar o tratamento contra a doença em Campo Grande.



Eles são acolhidos na Casa de Apoio da instituição, onde ficam hospedados e recebem cinco refeições diárias, itens de higiene e também acompanhamento com nutricionista e psicóloga, atividades ludopedagógicas, entre outros benefícios.

Para dar conta desse atendimento, a casa tem despesas com manutenção do local como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, e ainda cobre exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS. Os gastos giram em torno de R$315 mil mensais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android









Deixe seu Comentário

Leia Também