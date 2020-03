Briga entre moradores de rua deixa um esfaqueado no Noroeste

Moacir Orazu de Souza, 26 anos, foi esfaqueado por Dayane dos Santos Gonçalves, 20 anos, na manhã de quinta-feira (19) durante um desentendimento no Jardim Noroeste.

De acordo com informações do registro policial, os dois seriam moradores de rua. Por motivos ainda desconhecidos, os dois tiveram um desentendimento e a autora desferiu três golpes de faca nas costas da vítima e deixou o local.

A polícia e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência e encontraram Moacir deitado ao solo com dores. Ele recebeu os primeiros atendimentos. Moradores informaram como a autora estava vestida e a polícia fez buscas e a encontrou na região. Ela confessou a autoria do crime e apresentava um ferimento na perna. Dayane recebeu atendimento médico no local.

Depois de receber atendimento médico, Dayane resistiu a prisão e precisou ser algemada. Ela foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia e a vítima para a Santa Casa de Campo Grande. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Moacir.

Deixe seu Comentário

Leia Também