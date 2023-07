Brinquedo trava e desespera grupo por quase meia hora; assista

Como tá o coração? Um grupo de pessoas levou um baita susto após um brinquedo, conhecido como kamikaze ficar de cabeça para baixo por cerca de 25 minutos. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (13) no parque de exposições de Governador Valadares, Minas Gerais. As informações são do Metrópoles.

O incidente aconteceu devido a uma pane elétrica. O brinquedo é uma das atrações da 52ª edição da Expoagro no município. O equipamento foi interditado temporariamente pelo Corpo de Bombeiros para uma inspeção.

A organização esclareceu que o travamento do brinquedo “faz parte do protocolo de segurança nos casos em que a energia elétrica oscila“. Para voltar às configurações originais, é necessário que a equipe de manutenção destrave manualmente o equipamento.

Veja o brinquedo suspenso no ar:

Deixe seu Comentário

Leia Também