Brito's Barbearia inaugura nova unidade no Jardim São Lourenço

Há quase uma década trabalhando como barbeiros, os irmãos Wander e Vinícius Brito fundaram a Brito's Barbearia, durante a pandemia da Covid-19, em agosto de 2020. Apesar dos desafios, com tudo dando certo chegou a vez da segunda unidade da Brito’s Barbearia, que foi inaugurada na noite dessa sexta-feira (24).

O novo espaço fica localizado na Rua Marquês de Lavradio, 306, no bairro Jardim São Lourenço, na Capital. Os atendimentos iniciaram neste sábado (25), com uma equipe experiente e toda a estrutura pensada para garantir uma experiência diferenciada aos clientes que cuidam do visual.

“Estamos trazendo para a região a mesma qualidade de atendimento da nossa outra unidade, mas preparamos um espaço mais amplo e moderno, para que os clientes possam desfrutar dos nossos serviços, com confiança, conforto e descontração”, explicou o proprietário da Brito’s Barbearia, Wander Brito.

“Essa é uma região que tem um fluxo intenso, residencial e comercial, e a nossa intenção é facilitar a vida de quem precisa do nosso serviço. Na correria do dia a dia, ter uma barbearia perto de casa e com bom atendimento, faz toda a diferença para manter o visual”, acrescentou o sócio da Brito’s Barbearia, José dos Santos Brito.

A outra unidade da Brito’s Barbearia está localizada na Rua Pernambuco, 2643, no Jardim Autonomista. Nas duas unidades, são oferecidos serviços como corte de cabelo, barba, design de sobrancelha, pigmentação (barba, cabelo ou bigode) e limpeza de pele.

Clube de Assinatura

A Brito´s Barbearia é pioneira em Campo Grande na prestação de serviços pelo Clube de Assinatura: o Brito´s Club. São planos a partir de R$ 89,99 com barba ou corte de cabelo ilimitados, dependendo da assinatura.

“Esse é um serviço que trouxemos para a Capital e está fazendo muito sucesso porque os clientes conseguem economizar, gastando menos do que no corte ou barba avulsos, e ainda ganham brindes e outros benefícios”, contou Wander Brito.

Para comemorar a inauguração da segunda unidade, o Brito´s Club está com 20 vagas abertas para novos clientes com valores diferenciados. Para participar da promoção, basta acessar o site e assinar o club.

O atendimento das duas unidades da barbearia é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e no sábado, das 9h às 17h. Mais informações pelo Whatsapp (67) 99209-3342.

