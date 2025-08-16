Bruna Marquezine comemora 30 anos com festa luxuosa na Ilha Fiscal

A atriz Bruna Marquezine celebrou os seus 30 anos em grande estilo na noite da última sexta-feira (15), com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, localizada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

O evento contou com cerca de 200 convidados, apresentações musicais de peso e um cardápio que mesclou pratos refinados e populares.

Com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho, a comemoração foi marcada por uma atmosfera sofisticada. A decoração do local seguiu tons de rosa claro e verde, com arranjos de flores vermelhas e brancas.

Um dos destaques foi uma escultura iluminada de cisne feita em gelo, que chamou a atenção dos convidados.

A estrutura do evento também impressionou. O serviço de buffet ficou por conta da Rappanui Gastronomia, mesma empresa responsável pela área VIP dos shows de Madonna e Lady Gaga no Rio.

O cardápio incluiu desde batata frita, coxinha e hambúrguer, até opções como macaron de gorgonzola com nozes, cestinha de pato ao molho de laranja, merengue de brie com caviar e cone de foie gras com geleia de maracujá. O bolo de aniversário tinha cinco andares.

Entre os convidados estavam nomes de destaque do entretenimento brasileiro, como Xuxa Meneghel, Angélica, Luciano Huck e Anitta, que integravam a lista VIP isenta do check-in obrigatório no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.

Após a identificação, os convidados eram levados em vans até o local da festa.

Outros famosos que marcaram presença foram João Guilherme, Marina Sena, Francisco Gil, Sophie Charlotte, MC Daniel, João Silva, Alane Dias, Mariana Goldfarb, Lívia Nunes e Xamã.

