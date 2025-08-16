Menu
Menu Busca sábado, 16 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Bruna Marquezine comemora 30 anos com festa luxuosa na Ilha Fiscal

Xuxa, Anitta, Luciano Huck e outros famosos marcaram presença na comemoração

16 agosto 2025 - 15h33Carla Andréa

A atriz Bruna Marquezine celebrou os seus 30 anos em grande estilo na noite da última sexta-feira (15), com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, localizada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

O evento contou com cerca de 200 convidados, apresentações musicais de peso e um cardápio que mesclou pratos refinados e populares.

Com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho, a comemoração foi marcada por uma atmosfera sofisticada. A decoração do local seguiu tons de rosa claro e verde, com arranjos de flores vermelhas e brancas.

Um dos destaques foi uma escultura iluminada de cisne feita em gelo, que chamou a atenção dos convidados.

A estrutura do evento também impressionou. O serviço de buffet ficou por conta da Rappanui Gastronomia, mesma empresa responsável pela área VIP dos shows de Madonna e Lady Gaga no Rio.

O cardápio incluiu desde batata frita, coxinha e hambúrguer, até opções como macaron de gorgonzola com nozes, cestinha de pato ao molho de laranja, merengue de brie com caviar e cone de foie gras com geleia de maracujá. O bolo de aniversário tinha cinco andares.

Entre os convidados estavam nomes de destaque do entretenimento brasileiro, como Xuxa Meneghel, Angélica, Luciano Huck e Anitta, que integravam a lista VIP isenta do check-in obrigatório no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.

Após a identificação, os convidados eram levados em vans até o local da festa.

Outros famosos que marcaram presença foram João Guilherme, Marina Sena, Francisco Gil, Sophie Charlotte, MC Daniel, João Silva, Alane Dias, Mariana Goldfarb, Lívia Nunes e Xamã.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 55 milhões neste sábado
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 55 milhões neste sábado
Todos em Ação: Energisa leva serviços gratuitos à Vila Popular neste sábado
Geral
Todos em Ação: Energisa leva serviços gratuitos à Vila Popular neste sábado
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões
Idosa é indenizada em R$ 5 mil após ter nome negativado em fraude
Geral
Idosa é indenizada em R$ 5 mil após ter nome negativado em fraude
Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira
Geral
Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Foto: Reprodução
Geral
JD1TV: Desgovernada, caminhonete atinge 10 carros estacionados em 'voo'
Filho e pai -
Justiça
Defesa pede exame de insanidade para homem que matou o pai na Capital
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande