Burger King e Induspan realizarão seleção para contratação na Capital

Buscando candidatos para contratação imediata, equipes de recrutamento e seleção da rede de restaurantes Burger King e do curtume Induspan estarão presentes na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), na quinta-feira (26), para seleção de 70 funcionários na Capital.

Confira os detalhes:

Burger King (20 vagas para atendente de lanchonete) - Não é preciso ter experiência, trabalho por turnos (8h às 16h20 / 14h40 às 23 horas ou 21h20 às 5 horas), ter ensino fundamental completo. Além do salário, os contratados terão direito a seguro de vida, assistência odontológica, vale-transporte, vale-alimentação, plano de carreira, dentre outros benefícios.

Induspan (50 vagas para auxiliar de linha de produção) - Ter no mínimo 6 meses de experiência não comprovada, pode ter ensino fundamental incompleto. Horários de trabalho: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e no sábado, das 5h às 9h. Além do salário, os contratados terão direito ao vale-transporte, vale-alimentação e mais 20% de insalubridade.

Interessados devem comparecer à Funtrab das 8h às 11h ou das 13h às 16h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Não é preciso agendar. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773, Centro (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).

