Vídeo - Cão entra em ambulância para acompanhar dono após AVC

O vídeo de um cachorro que acompanhou seu dono em uma ambulância do Samu, em Poços de Caldas, Minas Gerais, emocionou internautas do país.

O cão não pretendia se separar do dono que vive em situação de rua, teve suspeita de AVC e foi levado ao Hospital Santa Lúcia, onde passou por exames antes de ser reconduzido de volta à UPA.

O motorista da ambulância contou que o cachorro sempre acompanha seu dono O cachorro é dele, e ele o trata muito bem. A gente foi colocar o paciente no carro, bobeou e o cachorro entrou dentro. Já se deitou perto do dono", disse Donizete.

Segundo o motorista, o cachorro entrou na ambulância na ida, enquanto seu dono era levado ao hospital, e novamente na volta, quando ele foi conduzido de volta à UPA. Enquanto o homem passava por exames no Hospital Santa Lúcia, coube a Donizete segurar o animal do lado de fora. "A gente não podia forçar para ele sair e deixá-lo correndo atrás da ambulância, né? Seria perigoso. Quando chegamos na UPA, o cachorro entrou com o paciente de novo e ficou debaixo da maca", concluiu.

De acordo com a equipe do Samu, o homem permaneceu sob atendimento na UPA. Fato aconteceu dia 31 de dezembro de 2019, e foi publicado no quinta-feira (2).

veja o momento no vídeo abaixo:

