Caatinga registra maior número de queimadas em 2023 com mais de 21 mil focos de calor

Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), desde 2010 não havia um registro tão alto de quiemadas na Caatinga. em 2023, foram 21,5 mil focos de calor. Em relação ao ano anterior, foram 39% a mais.

Um dos fatores foi a ocorrência do El Niño, que trouxe mais calor e menos chuva para o bioma. O fenômeno causa o aquecimento das águas do Pacífico, na região equatorial. No Brasil, a consequência são mais secas nas regiões Norte e Nordeste e excesso de precipitação no Sul e Sudeste.

O sistema do BDQueimadas, do Inpe, utiliza imagens de satélite para detectar ocorrênciasd e fogo com mais de 30m². Grande parte dos incêndios se concetraram no Piauí (34%), seguindo da Bahia (23%) e Ceará (23%).

Para o coordenador da plataforma Mapbiomas, Whashington Rocha, as causas raramente são naturais, "sobretudo por uso de queimadas para limpezas de áreas a serem preparadas para cultivo e que, devido ao manejo inadequedo, tronan-se incêndios", afirma.

