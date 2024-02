Cachorrinha da raça Shitzu está desaparecida no bairro Santo Antônio

A cachorrinha Bela desapareceu na manhã de ontem (16) no bairro Santo Antônio, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR). O portão da casa ficou aberto e por isso ela saiu. A cadela é da raça Shitzu, e tem nove anos.

Ao JD1 Notícias, a tutora de Bela, Sharina Rioja de Oliveira, disse que ela é muito dócil e que não pode andar sozinha, pois está cega. A cadela está sem acessórios e a recompensa para quem encontrá-la é de R$ 200.

A pessoa que a encontrar, pode entrar em contato com Sharina pelo telefone (67) 9996-0650, ou (67) 9270-1610.

Bela desapareceu próximo ao aeroporto (Arquivo Pessoal)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também