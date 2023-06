Cachorrinha idosa some no Jardim Panamá e mobiliza família

A família de Luna, procura pela cachorra idosa que desapareceu no último dia 1° de junho (quinta-feira) na rua Arlindo Antonio de Souza, no Jardim Panama.



A dona, a assistente virtual, Mariana Lima Aquino, conta que ela e o marido viajaram e deixaram a cachorrinha nos sogros. “A hora que meu sogro abriu o portão para ir ao trabalho, ela conseguiu escapar, ele correu atrás, porém, não alcançou”.

O casal mora Vila Progresso, próximo a UBS Vila Carlota, e Mariana acredita que Luna poderia ter ido na direção da casa do seus pais no Monte Castelo, que foi da onde ela saiu, antes de ir para o Panamá.

A cadela é idosa, tem 9 anos, tem sopro no coração e colapso de traqueia, e toma medicação antialérgica diária, pois tem alergia ambiental e alimentar. “Acreditamos que ela pode ter sido recolhida porque estava de roupinha e na quinta-feira estava chovendo”, afirma Mariana.



Luna é uma cadela de porte pequeno, com pelagem branca, e manchinhas pretas por todo o corpo e uma mancha preta grande nas costas, e estava de roupinha quando sumiu. A família oferece recompensa de R$ 250. Qualquer informação entrar em contato com os números (67) 99256-7728 ou (67) 991698381.

