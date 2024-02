Cachorro é furtado e tem pelos tingidos com tinta de cabelo para não ser reconhecido

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Quase um mês após o desaparecimento, um cachorro da raça Shih-Tzu de cor branca foi encontrado com a pelagem marrom escura a uma quadra de casa. O caso aconteceu em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina.

Segundo o delegado Lucas Almeida, o pet teve os pelos pintados com tinta de cabelo "para que não descobrissem que se tratava do cachorro furtado". Os crimes de maus-tratos e apropriação também são investigados, disse Almeida nesta segunda-feira (19).

"Mesmo que não seja configurado o crime de furto, tem a apropriação de coisa achada e a questão dos maus-tratos, por conta da ocultação, com a mudança da cor que pode acarretar problemas na pele dele", disse.

Desaparecimento e localização

De acordo coma Polícia Civil, o cão Theo sumiu em 19 de janeiro deste ano. Desde então, a tutora espalhou cartazes com fotos do animal pela cidade.

Na última quarta-feira (16), uma amiga da família do cão percebeu um pet novo no bairro, da mesma raça, porém de outra cor. Conforme a polícia, ela se aproximou do portão e chamou o animal pelo nome. Ele atendeu prontamente.

A dona foi chamada e, no local, o pet a reconheceu e demonstrou entusiasmo. Ela, então, verificou características individuais do cão Theo, como uma cicatriz nas costas e um único testículo, confirmando a identificação.

A dona da residência onde o cão foi achado alegou à tutora dele duas versões diferentes, antes de devolvê-lo. Disse, inicialmente, que o havia comprado. Em seguida falou que o ganhou.

Almeida disse que o número de furtos aumentou no município nos últimos dias e informou que busca a identificação dos suspeitos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também