Cachorro morre em lagoa após ataque de capivaras em Três Lagoas

Moradores de Três Lagoas presenciaram a morte de um cãozinho após ele se aproximar de algumas capivaras na Lagoa Maior, nesta semana.

Ao RCN 67, a técnica de enfermagem, Maria Vitória, de 21 anos viu quando por volta das 23h30 o cãozinho se aproximou das capivaras e elas começaram a mordê-lo. “Eu presenciei. Foi bizarro. Meu irmão conseguiu espantar as capivaras na primeira vez, mas na segunda, elas foram para cima dele e jogaram ele na água. Lá ele morreu, contou.

O cachorro foi retirado da água por um homem que passava e usou uma rede de pesca. “Quando tiraram o cachorro da água vimos a barriga dele aberta e sagrando. A mordida dela é perigosa. Mas o cãozinho foi em um grupo de capivaras com vários filhotes, acho que foi instinto de proteção delas”, explicou a enfermeira.

Ao JD1, a veterinária Fernanda de Paula Alencar, explica que o comportamento do mamífero é apenas o instinto. "Um animal só ataca quando se sente coagido ou desafiado, então temos que entender o contexto. Porém, sabemos que esse tipo de ataque não é típico do temperamento deste animal, se não, veríamos isso com mais frequência", conclui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também